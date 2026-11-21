Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск, який витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканців, опинився перед перспективою посиленої перевірки своїх компаній після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. Тим часом його космічна компанія SpaceX почала співпрацювати з впливовими лобістами, які мають зв'язки з Демократичною партією.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на нещодавно оприлюднені документи про лобістську діяльність.

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Згідно з документами, SpaceX залучила п'ятьох фахівців із компанії Mehlman Consulting, яка працює з представниками обох американських партій.

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Серед нових лобістів — колишній заступник керівника апарату сенаторки-демократки Марії Кантвелл, яка має очолити впливовий комітет Сенату з питань торгівлі у січні, а також колишній помічник віцепрезидента США Альберта Гора.

Офіційною датою початку їхньої роботи в документах зазначено 1 жовтня 2026 року.

Чому демократи зацікавилися компаніями Маска

Після перемоги на виборах представники Демократичної партії заявили про намір перевірити діяльність бізнес-імперії Маска та її зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа.

Одне з питань, які можуть стати предметом розслідування, стосується України.

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Зокрема, демократи хочуть з'ясувати обставини обмежень супутникового зв'язку Starlink, які вплинули на роботу українських військових.

Також законодавців цікавить, чи не став Пентагон надмірно залежним від SpaceX і чи не виникали конфлікти інтересів через відносини Маска з адміністрацією Трампа.

Йдеться про можливі парламентські перевірки, а не про доведені порушення з боку компанії.

Сам Маск раніше захищав роботу Starlink, стверджуючи, що SpaceX зробила для оборони України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія.

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Маск почав дистанціюватися від республіканців

На тлі політичних змін у Вашингтоні мільярдер також переглядає свою публічну риторику.

Під час саміту The New York Times DealBook він заявив, що не вважає себе прихильником руху MAGA, який підтримує Дональда Трампа.

«Я не впевнений, що означає MAGA, але якщо це сліпе дотримання політики Республіканської партії, то я точно не такий», — пояснив Маск.

Бізнесмен також визнав, що шкодує про масштаби фінансової підтримки республіканців на виборах.

За його словами, він почувається нерозумно через витрачені кошти, які не принесли очікуваного результату.

Водночас SpaceX — не єдина технологічна компанія, яка шукає порозуміння з демократами. За даними Fox News, до співпраці з лобістами, пов'язаними з партією, також вдалася компанія Palantir.

SpaceX та Mehlman Consulting не відповіли на запити Fox News щодо нових домовленостей.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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