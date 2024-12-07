Маск та Рамасвамі відвідали Конгрес: що відомо про їх план урядової ефективності

Американські бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі, яким 47-й президент США Дональд Трамп доручив реформу федерального уряду з метою зробити його "більш ефективним та менш бюрократичним", вперше зустрілися з конгресменами-республіканцями.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Серія зустрічей із законодавцями обох палат від республіканської партії відбулась у Капітолії в четвер, 5 грудня. Головною темою обговорень була діяльність нового департаменту державної ефективності DOGE.

Видання зазначає із посиланням на слова законодавців, які були присутні на зустрічі за зачиненими дверима, що промови Маска та Рамасвамі були дуже короткими – близько хвилини. Вони майже не розкрили планів щодо того, де вони будуть шукати можливості для скорочення витрат. Натомість Маск і Рамасвамі наголосили, що Сполучені Штати мають надто роздутий розмір як штату урядовців, так і держборгу на 36 трлн доларів.

Спікер Палати Представників Майк Джонсон назвав цю зустріч "дуже продуктивною" і анонсував "багато чого іще" найближчими днями.

"Ми лише на початку процесу. Але слідкуйте за новинами, далі буде", – заінтригував Джонсон.

Співрозмовники видання з-поміж республіканців повідомили, що на зустрічі з майбутніми очільниками DOGE питання України напряму не обговорювалось, але діяльність нового департаменту, ймовірно, вплине на Держдеп та Пентагон, які займаються допомогою Україні.

"Держдепартамент та інші міністерства, зокрема Міністерство оборони – також мають бюрократичне марнотратство. Було багато розмов про оптимізацію державного управління", – пояснив конгресмен Енді Барр, додавши, що відомства, які мають відношення до закордонної політики, будуть під пильним оком нового департаменту.

Нагадаємо, Ілон Маск відсвяткував День подяки за президентським столом разом з його родиною. Після перемоги Трампа на виборах, Маск практично живе в його резиденції в Мар-а-Лаго. Мільярдера, голову ради директорів X та генерального директора SpaceX і Tesla все частіше називають "найвпливовішою людиною" в оточенні Трампа.

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