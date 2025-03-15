Маск припинив фінансування місії з порятунку викрадених Росією дітей України – The Telegraph

За офіційними даними, Москва депортувала щонайменше 20 000 українських дітей, частину з яких катували за відмову прийняти російське громадянство.

Через скорочення бюджету Департаменту ефективності державного управління (DOGE) "Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL) припинила роботу з пошуку викрадених Росією українських дітей.

Про це пише видання The Telegraph.

"Дослідники Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) були нещодавно повідомлені про припинення державного фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні", - заявив представник Єльського університету, пояснивши, що “HRL вивчає та розглядає гуманітарні кризи в усьому світі, використовуючи дані й аналіз із відкритих джерел і дистанційного зондування" – йдеться у повідомленні.

Кампанія Bring Kids Back UA спільно з експертами Єльського університету допомогла виявити сотні українських дітей, насильно депортованих Росією. Відомо, що їх примушували відмовлятися від рідної культури та приймати російські традиції, а також налаштовували проти України.

Це питання неодноразово піднімалося в Конгресі США. Сенатор Дік Дурбін заявив, що викрадення українських дітей – один із найжахливіших злочинів у війні, розв'язаній Росією.

За даними розслідувань, Росія незаконно депортувала щонайменше 20 000 дітей з України. Частину з них катували через відмову приймати російське громадянство, а після 18 років вони зникали у тюрмах.

Ліквідація цільової групи, що займалася пошуком і поверненням цих дітей, є сигналом зміни політики адміністрації Трампа щодо України. Напруженість у відносинах стала ще більш помітною після вигнання Зеленського з Білого дому.

Злочини Росії проти українських дітей стали підставою для видання ордерів на арешт Путіна та його "уповноваженого з прав дитини" Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дитина, яку вивезли з дитбудинку з України до РФ, вкоротила собі віку.

Читайте також: