Маск виступив на з'їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

Ілон Маск, американський мільярдер та одна з ключових фігур в оточенні президента США Дональда Трампа, виступив онлайн на презентації передвиборчої кампанії ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) у Галле-ан-дер-Заалі.

Про це пише Die Welt.

Федеральні вибори в Німеччині призначено на 23 лютого, і сьогодні розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії, зазначає видання.

У своєму виступі Ілон Маск висловив підтримку АДГ.

"Дуже важливо, щоб люди у Німеччині пишалися тим, що вони німці", — сказав Маск.

Він також заявив, що німецька культура налічує "тисячі років", а римський полководець Юлій Цезар був "вражений" бойовим духом німецьких племен.

"Нинішній уряд явно не дбає про здоров'я та благополуччя німецького народу. А натомість агресивно пригнічує свободу слова. Тому АдГ має боротися, боротися, і ще раз боротися, особливо за більше самовизначення Німеччини та інших країн Європи, а не потурати Брюсселю. Боріться за велике майбутнє Німеччини", – сказав Маск під оплески присутніх, додавши, що АдГ – це найкраща надія для Німеччини.

За оцінками представників АдГ на зустрічі у Галлі зібралося близько 4500 прихильників партії.

У відповідь кандидат на посаду федерального канцлера від АдГ Аліса Вайдель висловила подяку та найкращі побажання уряду США при Дональді Трампі, закінчивши свою промову дещо зміненим гаслом Трампа: "Зробимо Німеччину знову великою".

Нагадаємо, Ілона Маска вигнали з Білого дому. Для мільярдера, який очолює Департамент з питань ефективності уряду, не знайшли офісу в одній будівлі із Трампом.

Читайте також: