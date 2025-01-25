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Маск виступив на з'їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

Маск виступив на з'їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

Ілон Маск висловив підтримку німецькій ультраправій партії

Маск нагадав німцям про захоплення Юлія Цезаря бойовим духом німецьких племен.

Ілон Маск, американський мільярдер та одна з ключових фігур в оточенні президента США Дональда Трампа, виступив онлайн на презентації передвиборчої кампанії ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) у Галле-ан-дер-Заалі.

Про це пише Die Welt.

Федеральні вибори в Німеччині призначено на 23 лютого, і сьогодні розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії, зазначає видання.

У своєму виступі Ілон Маск висловив підтримку АДГ.

"Дуже важливо, щоб люди у Німеччині пишалися тим, що вони німці", — сказав Маск.

Він також заявив, що німецька культура налічує "тисячі років", а римський полководець Юлій Цезар був "вражений" бойовим духом німецьких племен.

"Нинішній уряд явно не дбає про здоров'я та благополуччя німецького народу. А натомість агресивно пригнічує свободу слова. Тому АдГ має боротися, боротися, і ще раз боротися, особливо за більше самовизначення Німеччини та інших країн Європи, а не потурати Брюсселю. Боріться за велике майбутнє Німеччини", – сказав Маск під оплески присутніх, додавши, що АдГ – це найкраща надія для Німеччини.

За оцінками представників АдГ на зустрічі у Галлі зібралося близько 4500 прихильників партії.

У відповідь кандидат на посаду федерального канцлера від АдГ Аліса Вайдель висловила подяку та найкращі побажання уряду США при Дональді Трампі, закінчивши свою промову дещо зміненим гаслом Трампа: "Зробимо Німеччину знову великою".

Нагадаємо, Ілона Маска вигнали з Білого дому. Для мільярдера, який очолює Департамент з питань ефективності уряду, не знайшли офісу в одній будівлі із Трампом.

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