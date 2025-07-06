Маск заявив, що створить нову партію у США: як вона називатиметься

Ілон Маск анонсував створення нової політичної сили / © Associated Press

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У День незалежності США, 4 липня, Ілон Маск запустив у соцмережі X опитування щодо ідеї створення нової політичної партії в країні. Вже наступного дня, 5 липня, він анонсував заснуваннянової політичної сили, яку назвав «Партією Америки».

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X.

Заснування «Партії Америки»

Ілон Маск зазначив, що його рішення стало реакцією на результати опитування, в якому більшість користувачів підтримали цю ідею.

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«У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте!» — заявив Маск.

Мільярдер додав, що на його думку, країна потерпає від марнотратства та хабарництва, фактично перебуваючи в однопартійній системі. Він наголосив, що «Американська партія» створена, щоб «повернути громадянам свободу».

Передумови створення нової партії

Створення власної партії може бути способом для Ілона Маска почати фінансувати дисидентів у Республіканській партії, вважає Віталій Портников. На його думку, Маск може підтримувати політиків, які не повністю згодні з традиційною лінією республіканців, створюючи таким чином внутрішню опозицію.

Раніше спостерігався розпад альянсу між Трампом та Маском, які колись були союзниками. Їхні відносини зіпсувалися, і тепер вони радше схожі на запеклих ворогів, що також могло підштовхнути Маска до створення власної політичної сили.

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Експертка вважає, що Маск може стати серйозною політичною загрозою для Трампа. Його популярність та фінансові ресурси можуть дозволити йому залучити значну кількість виборців і скласти конкуренцію колишньому президенту на політичній арені США.