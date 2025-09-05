Маски скинуті, ілюзій не залишилося навіть у Білого дому: в ОП назвали наступні кроки проти РФ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк / © Associated Press

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що після провалу «мирних ініціатив» на Заході зникли всі ілюзії щодо Кремля. Це призвело до цілком практичних рішень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Маски скинуті, ілюзій не залишилося навіть у Білому домі», — заявив радник голови ОП.

Розчарування Заходу

На думку Подоляка, російський диктатор Володимир Путін використав переговори на Алясці лише для затягування часу, а потім принизив президента США Дональда Трампа. Всі кроки американської адміністрації щодо встановлення миру були відкинуті.

Натомість, за словами Подоляка, російська делегація в Пекіні показово «схилила коліно перед стратегічним противником США». Розчарування Заходу щодо нездатності Кремля тримати слово зараз конвертується у цілком практичні рішення.

Нові кроки

За словами Подоляка, цілком практичні рішення щодо Росії вже ухвалюються. Сполучені Штати тиснуть на Євросоюз, щоб європейці припинили закупівлю російської нафти.

Тим часом понад два десятки європейських країн офіційно розглядають можливість відправлення своїх військових контингентів до України. Радник голови ОП зазначив, що наразі йдеться про умовні миротворчі місії після закінчення війни, але «межі можливого розширюються на наших очах» з кожним новим ракетним ударом Росії по українських містах чи черговим «божевільним дописом» посіпак кремлівського диктатора.

Нагадаємо, попри «мирні» заяви Росія насправді готова продовжувати війну проти України. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Росія «готова добиватися своїх цілей щодо України мирним шляхом». Втім, нібито зараз така можливість відсутня, тому російська армія «продовжуватиме спецоперацію».