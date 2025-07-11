Масова ротація у МЗС: Клімкін прокоментував заміну близько 20 українських послів

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін / © скриншот з відео

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Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає масштабну дипломатичну ротацію очікуваним кроком, який може посилити зовнішньополітичні позиції України у світі.

Про це дипломат заявив в етері «Радіо Свобода».

«Це (заміна близько 20 послів — Ред.) не цунамі таке кадрове всередині системи. Це доволі прогнозована історія, яка відпрацьовувалася вже тривалий час», — заявив Клімкін.

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Він також зазначив, що, на його переконання, чимало нових призначень є цілком обґрунтованими й вдалими, адже він особисто знайомий із цими кандидатами. Водночас зауважив «на деякі призначення подивимося».

«Завжди є певний елемент ризику… Якщо ці люди будуть працювати вдало, і їх будуть слухати, і вони будуть здатні генерувати круті ідеї, я особисто буду дуже радий», — зазначив колишній очільник МЗС.

Колишній міністр закордонних справ зауважив, що ротація близько 20 українських послів не є дуже великою, адже більшість із них відпрацювали на своїх посадах щонайменше чотири роки. За його словами, це «нормальна історія».

Водночас Клімкін наголосив, що попри обмежений вплив послів на міждержавні відносини, однак змінити сприйняття України у «своїх» країнах.

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«Як на мене, час для того, що ми умовно називаємо словом адвокація, остаточно не закінчився, але можливості для адвокації звузилися не у два-три, а у 20-30 разів. Зараз потрібно вибудовувати дуже непрості, раціональні, іноді цинічні діалоги з тими, хто нам потрібен, особливо в незахідному світі. Але й західний світ змінюється блискавично», — додав Клімкін.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський має намір провести масштабні кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі, зокрема замінити послів у країнах «Групи семи» (G7) та «Групи двадцяти» (G20).

«Я вам підтверджу, що бачення президента України — здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто передусім посилити ці країни, зокрема трек США», — додав Андрій Сибіга, пояснюючи мету майбутніх змін.