Масована атака по Україні: Сибіга жорстко відреагував

Через відсутність успіхів на фронті російський диктатор Володимир Путін продовжує завдавати ударів по цивільних.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі.

Він наголосив, що ця атака, ймовірно, була спробою показати силу населенню всередині Росії, однак вона лише продемонструвала слабкість Кремля.

«Його „спеціальна операція“ не приносить жодного результату. Росія зазнає великих втрат, але поставлених цілей так і не досягла. До того ж у РФ більше не залишилося безпечних місць, адже Україна посилює свої далекобійні спеціальні санкції», — написав Сибіга.

Міністр закликав міжнародних партнерів подвоїти підтримку України та посилити тиск на російський режим, а не відступати. Також він наголосив на необхідності додаткових оборонних можливостей, зокрема для захисту українського неба, а також інвестицій в оборонну промисловість України.

«Світ має достатньо важелів впливу, і їх необхідно використати правильно, щоб дати Москві зрозуміти — такі атаки не дадуть жодного результату та мають змусити Росію зупинити війну», — зауважив міністр.

Атака по Україні 24 травня — останні новини

У ніч проти 24 травня російські війська запустили по Україні 690 засобів повітряного нападу — 90 ракет і 600 БпЛА різних типів.

Найбільше внаслідок масованої атаки РФ постраждали Київ та Київщина. У столиці вже двоє загиблих і 69 постраждалих, серед них — двоє дітей. На Київщині кількість загиблих зросла до двох.

Також вночі під ударом РФ були Черкаси — там дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Відомо про 11 постраждалих, з них двоє дітей.

