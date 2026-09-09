Масовані удари не зламають Україну: Сікорський розповів, яку помилку повторює Путін

Радослав Сікорський / © Associated Press

Реклама

Спроби Кремля зламати опір України шляхом залякування цивільного населення масованими повітряними атаками виявилися історичною помилкою та дають абсолютно протилежний результат.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

Реклама

Дипломат зазначив, що удари росіян по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі не впливають на ситуацію на передовій та спроможність сил оборони стримувати ворога.

Реклама

«Путін робить ту ж помилку, що й нацистська Німеччина, коли бомбила Лондон», — наголосив очільник польського МЗС.

Він підкреслив, що щоденні обстріли міст і загибель від 2 до 12 людей ніяк не впливають на спроможність української армії захищати Донбас. За словами дипломата, агресор помилково сподівається, що це налякає людей і зменшить їхній вплив на владу. У цьому контексті глава МЗС Польщі навів історичні паралелі з подіями Другої світової війни.

«Німці сподівалися на це, коли бомбили Ковентрі та Лондон, а союзники робили те саме з Гамбургом, Берліном і Дрезденом», — нагадав Сікорський.

Польський урядовець підсумував, що тиск на цивільних дає протилежний результат, адже під час атак люди лише об’єднуються навколо своєї влади.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами очільника ГУР Міноборони Олега Іващенка, Росія готує нові масовані комбіновані удари по Україні.

Раніше експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав три способи відповісти на російські атаки по українській енергетиці. Це удари по російських нафтопереробних заводах, дії в Чорному морі та закриття аеропортів Москви.

До слова, цієї осені російська окупаційна армія планує посилити свій наступ на сході України, щоб захопити стратегічно важливі міста Слов’янськ і Краматорськ.

Новини партнерів