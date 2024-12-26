Масований обстріл України показує, що Путін не прагне миру — МЗС Нідерландів

Новий російський масований обстріл на Різдво ще раз показав, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирі, оскільки єдиною його ціллю є знищення України.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

"У різдвяний ранок Росія розпочала чергову масовану атаку на енергетичний сектор України. Цей зловмисний вибір часу показує, що Путін не зацікавлений у мирі, а лише у знищенні України", - зазначив Велдкамп.

Крім того, міністр заявив, що у 2025 році Нідерланди будуть і далі прихильні до завершення цієї жорстокої агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку на Різдво.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ України Олег Сибіга заявив, що масована ракетна атака Росії — це демонстративна відповідь Володимира Путіна на заклики щодо “різдвяного припинення вогню”.

Читайте також: