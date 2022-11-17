Масованою ракетною атакою Путін мстив за втрату Херсона - ексочільник зовнішньої розвідки

Російський президент-диктатор Володимир Путін масованими ракетними ударами по Україні 15 листопада мстився за втрату єдиного обласного центру, який вдалося захопити від 24 лютого, - Херсона.

Таку думку в ефірі FREEDOM висловив ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, втрата міста була "системним і великим військово-політичним стратегічним провалом Путіна".

"Це вдарило по амбіціях Путіна. Він подивився на оцінки по Україні, по суспільному невдоволенню. Він це не зміг пережити і постарався будь-яким способом помститися. Він не тільки неадекватний в деяких відносинах, але і мстивий", - пояснив генерал.

Крім того, ракетні удари Путін приурочив саміту "Великої двадцятки" на Балі, куди диктатор не поїхав. Маломуж наголошує, до кремлівський "фюрер" намагається формувати новий світопорядок, зокрема, і у питаннях нацбезпеки.

"Концепція Росії не сприймається ніким. Це було проговорено навіть у резолюції (керівників G20 - Ред.). Путін у відповідь навіть своїм партнерам - Китаю та Індії - показав, що продовжуватиме дуже потужний шантаж світу", - зауважив ексскерівник Служби зовнішньої розвідки.

З його слів, Путіна не сприймають як глобального гравця. Крім того, хоч Захід виступає за дипломатичне врегулювання, але не приймає ультиматумів Кремля. Адже країни наглошують на виведенні російських військ на кордони 1991 року, а також виплаті репарацій.

Ракетні удари 15 листопада

Російські окупанти 15 листопада завдали масованих ракетних ударів по Україні. ППО вдалося збити 77 ворожих об'єктів.

Того дня РФ здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни, каже очільник Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко. У багатьох регіонах виникли проблеми з електропостачнням. Зокрема, без світла опинився Житомир, Харківська та Хмельницька області, половина Києва.

Під час повіряної тривоги кілька ракет в районі столиці збили сили ППО. У Печерському районі сталися влучання у два житлові будинки. В одному з них загинула літня жінка. Під’їзд п’ятиповерхівки отримав значні ушкодження.

Крім того, на території сусідньої Польщі у селі Пшеводові, яке розашоване за шість кілометрів від українського кордону, впала ракета. Внаслідок її падіння загинули двоє людей.

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