Масований удар по Україні змінив тон Берліна щодо Кремля: що заявили в МЗС Німеччини

Наслідки удару по Києву 2 липня / © ДСНС

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Міністерство закордонних справ Німеччини засудило масовані російські авіаудари по Києву та інших регіонах України, яких РФ завдала в ніч на 2 липня.

Про це заявив представник МЗС Німеччини.

У відомстві наголосили, що Росія вкотре атакувала українську столицю та значну частину країни дронами і ракетами. Внаслідок ударів люди загинули або дістали поранення у власних домівках, було зруйновано житло та серйозно пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема медичний заклад.

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“Ми найрішучішим чином засуджуємо масовані російські авіаудари по Києву та інших районах України минулої ночі”, — заявили в МЗС Німеччини.

У Берліні зазначили, що шокуючі кадри руйнувань знову демонструють: Росія продовжує незаконну агресивну війну проти України з незмінною жорстокістю.

Німецьке МЗС також заявило, що Путін не демонструє готовності до переговорів і натомість продовжує використовувати ракетний та дроновий терор проти населення.

У відомстві підкреслили, що Росія зазнає величезних втрат на фронті, однак не припиняє агресію проти України.

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Через це Німеччина разом із партнерами планує ще більше посилювати тиск на Росію.

“Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за самооборону”, — заявили в МЗС.

У Берліні додали, що підтримка України стане однією з ключових тем саміту НАТО, який має відбутися наступного тижня в Анкарі.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Вночі РФ масовано атакувала Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 11 год. Росія одночасно застосувала дрони, балістичні та крилаті ракети. У місті багато влучань — у багатоповерхівки, приватні будинки, підстанцію екстреної медичної допомоги, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі.

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Крім того, 2 липня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух через російську балістичну атаку. Ворог вдарив по Дніпровському району, пошкоджено транспортну інфраструктуру. Попередньо, минулося без постраждалих.

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