Масштабна брехня РФ виходить за межі людського розуміння та здорового глузду - постпред США в ООН

Масштабна брехня РФ виходить за межі людського розуміння та здорового глузду - постпред США в ООН

Правда дуже добре відома всім: саме кремль є єдиним винуватцем війни в Україні.

Масштабна брехня Росії на міжнародній арені щодо її агресії проти України, виходить за межі людського розуміння та здорового глузду.

Про це заявила під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

"Росія неодноразово брехала в Раді Безпеки ООН, поширювала теорії змови й дезінформацію, і щоразу ця брехня ставала дедалі більшою", - наголосила представниця Сполучених Штатів.

Лише три місяці тому постпред Росії при ООН стверджував, що його країна не мала намірів вдиратися в Україну, і зараз у РФ заявляють, що вторгнення ніколи не відбувалося.

«Вони навіть заявляють, що Україна атакує сама себе, скидає бомби на свої будівлі, на своїх людей та нападає на свою демократію. Це брехня суперечить будь-якій логіці, здоровому глузду. Росія займається чистою дезінформацією», - додала Томас-Грінфілд.

Дипломат переконана, що правда дуже добре відома всім: саме кремль є єдиним винуватцем війни в Україні.

«Тож складно зрозуміти, чому деякі члени Радбезу продовжують закликати «всі сторони» (в тому числі Україну – ред.) утриматися від бойових дій. Говорімо прямо: необхідно закликати конкретно Росію припинити її агресію проти України», - резюмувала представниця США.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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