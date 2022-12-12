Масштабна повітряна тривога та розмова Зеленського з Байденом: головні новини ночі 12 грудня 2022

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Головні новини ночі 12 грудня 2022:
- Повітряна тривога "фарбувала у червоне" області: мапа Читати далі –>
- У Херсоні пролунали вибухи Читати далі –>
- Зеленський поспілкувався з Байденом: про що говорили Читати далі –>
- У Бєлгородській області РФ вночі пролунали звуки вибухів: будинки здригнулися Читати далі –>
- У Нацполіції розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів Росії на території України Читати далі –>
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