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Масштабна повітряна тривога в Україні та домовленості країн щодо санкцій проти РФ: головні події ночі 8 травня 2022

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Масштабна повітряна тривога в Україні та домовленості країн щодо санкцій проти РФ: головні події ночі 8 травня 2022

Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 8 травня 2022: 

  • Вночі 8 травня повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Читати далі –>
  • Центр протидії дезінформації пояснює, що в кількох областях України з 7 до 10 травня запроваджується тривала  комендантська година. Читати далі –>
  • Велика Британія виділить Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд - ред.) військової допомоги. Про це пише видання Reuters, про це йдеться в заяві уряду країни. Читати далі –>
  • Заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії й Великої Британії обговорили подальші кроки щодо введення додаткових санкцій проти Росії та продовження підтримки України. Читати далі –>
  • Канада продовжить надаватиме Україні усіляку гуманітарну та фінансову допомогу. Про це йшлося під час телефонної розмови між першим віцепрем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, Читати далі –>

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