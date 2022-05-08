Масштабна повітряна тривога в Україні та домовленості країн щодо санкцій проти РФ: головні події ночі 8 травня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 8 травня 2022:
- Вночі 8 травня повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Читати далі –>
- Центр протидії дезінформації пояснює, що в кількох областях України з 7 до 10 травня запроваджується тривала комендантська година. Читати далі –>
- Велика Британія виділить Україні ще 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд - ред.) військової допомоги. Про це пише видання Reuters, про це йдеться в заяві уряду країни. Читати далі –>
- Заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії й Великої Британії обговорили подальші кроки щодо введення додаткових санкцій проти Росії та продовження підтримки України. Читати далі –>
- Канада продовжить надаватиме Україні усіляку гуманітарну та фінансову допомогу. Про це йшлося під час телефонної розмови між першим віцепрем’єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, Читати далі –>
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