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Масштабна повітряна тривога в Україні та подробиці засідання Радбезу ООН: головні події ночі 5 травня 2022

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Масштабна повітряна тривога в Україні та подробиці засідання Радбезу ООН: головні події ночі 5 травня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 5 травня 2022: 

  • Вночі 5 травня повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Читати далі –>
  • Рада Безпеки ООН поспілкується про проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії. Читати далі –>
  • Росія уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу. Читати далі –>
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакета санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського союзу. Читати далі –>
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього настав найкращий момент. Читати далі –>

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