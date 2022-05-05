Масштабна повітряна тривога в Україні та подробиці засідання Радбезу ООН: головні події ночі 5 травня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 5 травня 2022:
- Вночі 5 травня повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Читати далі –>
- Рада Безпеки ООН поспілкується про проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії. Читати далі –>
- Росія уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу. Читати далі –>
- Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакета санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського союзу. Читати далі –>
- Президент Європейської ради Шарль Мішель поки не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного для лідерів ЄС розгляд заявки України на членство ЄС і має намір це зробити тоді, коли для цього настав найкращий момент. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради