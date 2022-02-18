Масштабне вторгнення, Мінські домовленності, паспортизація: Данілов розповів про російські сценарії на Донбасі

За словами секретаря РНБО, майже всі провідні країни світу чітко сказали свою позицію стосовно ситуації навколо України.

Події останніх днів на Донбасі дають зрозуміти, що РФ хоче показати, що саме українська армія обстрілює територію Донбаса і таким чином легалізувати повноцінний, повномасштабний захід російських військ, мовляв, з метою визволення територій.

"Маємо розуміння, що майже всі провідні країни світу чітко сказали свою позицію, що у разі подальшого вторгнення на територію України, вони мають відповідним чином одразу відреагувати. Чи буде це відбуватися, чи ні - від нас це точно не залежить. Ще раз наголошую - ми хочемо миру, спокою в нашій країні. Єдине прохання - залиште нас в спокої, а ми самостійно розберемося на території нашої країни", - заявив у п'ятницю, 18 лютого, під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що Україна - за виконання Мінських угод з логікою, яка на сьогоднішній день існує в процесі, а не за виконання за вказівкою Російської Федерації.

Брифінг РНБО: що скажуть представники влади про звернення ватажків ЛДНР до жителів ОРДЛО

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія порушує ці угоди. По-перше, вона їх абсолютно не виконує, тому що там є перші пункти - з чого треба починати", - зазначив секретар РНБО.

Також читайте Росія відмовилася від зустрічі в Тристоронній контактній групі - Верещук

За словами Данілова, є інша ситуація, коли РФ видала вже 800 тис. паспортів на окупованій території Донецьких і Луганських областей і вимагає проведення, в першу чергу, виборів.

"Як можна проводити вибори, якщо люди мають паспорти іноземної країни. Це просто неможливо", - резюмував він.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що на сьогодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України немає. Масштабні обстріли в РНБО називають провокацією від РФ.

Читайте також: