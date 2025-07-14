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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Масштабні кадрові перестановки в уряді України — Железняк назвав ключові зміни

Уряд готується до масштабного перезавантаження: Умєрова можуть призначити послом у США, Шмигаль — очолити Міноборони, а міністром економіки стане Олексій Соболєв.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кабмін

Кабмін.

В уряді України готуються значні кадрові зміни, зокрема в оборонному, економічному та соціальному блоці. Частину міністрів планують звільнити, деякі з посад можуть об’єднати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його даними, з посади міністра оборони Рустем Умєров може перейти на дипломатичну роботу — на посаду посла України у США. Його місце, ймовірно, обійме нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас розглядається варіант об’єднання Міноборони з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, готується звільнення очільника Міністерства освіти, хоча ім’я наступника наразі не озвучено.

Водночас у Міністерстві економіки відбудеться призначення — новим міністром має стати Олексій Соболєв.

У Міністерстві соціальної політики також очікується зміна — чинного міністра планують замінити на першу заступницю Дарину Марчак.

У Міністерстві ветеранів змін не передбачається — нинішній міністр залишається на посаді.

Якщо ж буде ухвалено рішення про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики, ймовірною наступницею стане Світлана Гринчук, нинішня очільниця Мінекології.

Нагадаємо, вже цього тижня в Україні очікуються зміни в Кабінеті міністрів. Масштабні кадрові перестановки у складі уряду можуть відбутися вже 16 липня на засіданні Верховної Ради.

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