Масштабні протести в Бразилії та потужний обстріл Сумщини: головні новини ночі 9 січня 2023 року

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Головні новини ночі 9 січня 2023 року:
- Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії: що сталося Читати далі –>
- У Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці через протести. Читати далі –>
- Кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб: президент повертається до країни Читати далі –>
- "Спроба підірвати демократію": у США відреагували на протести в Бразилії. Читати далі –>
- Ворог завдав по території Сумщини 144 удари: подробиці. Читати далі –>
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