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Масштабні протести в Бразилії та потужний обстріл Сумщини: головні новини ночі 9 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5930
Час на прочитання
1 хв
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Масштабні протести в Бразилії та потужний обстріл Сумщини: головні новини ночі 9 січня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 січня 2023 року:

  • Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії: що сталося Читати далі –>
  • У Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці через протести. Читати далі –>
  • Кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб: президент повертається до країни Читати далі –>
  • "Спроба підірвати демократію": у США відреагували на протести в Бразилії. Читати далі –>
  • Ворог завдав по території Сумщини 144 удари: подробиці. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5930
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