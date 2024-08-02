Масштабний обмін ув'язненими з РФ і війна в Україні: у Вашингтоні відповіли, чи готові до послаблення санкцій проти Москви

Обмін в’язнями не означає послаблення санкцій проти РФ, кажуть у Вашингтоні.

Багатостороння угода між Росією і Заходом щодо обміну ув'язненими не означає скасування бодай якихось санкцій проти країни-агресорки РФ.

Про це під час брифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Радіо Свобода".

"Президент Джо Байден - Ред.) публічно і неодноразово впродовж двох років чітко давав зрозуміти вартість і наслідки агресії (РФ - Ред.), яка суперечить інтересам США", - сказав він.

За словами Саллівана, переговори з Москвою про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою та не має стосунку чи впливу на неї.

"На нашу думку, ці два аспекти є окремими напрямками. Один із них – це практичне питання здійснення цього обміну. Інший – набагато складніше питання. Його мають вирішувати українці", - наголосив представник Білого дому.

Як повідомлялося, в Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

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