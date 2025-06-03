Масштабний удар України по аеродромах РФ: експерти пояснили, чи може Кремль відповісти

Російська авіація / © Associated Press

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Однією з наймасштабніших операцій за весь час війни стала українська атака дронами по російських аеродромах, що значно знизила можливості Росії для ударів по містах України. Як повідомляють експерти, РФ не має «диво-зброї» для потужного контрудару.

Про це повідомило видання BILD.

«У Росії немає секретних резервів або диво-зброї, за допомогою якої вона могла б відповісти», — заявив військовий експерт Ніко Ланге.

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Він зазначив, що росіяни «не очікували такого удару і перебувають в шоці». На його думку, Кремль обмежиться ракетними обстрілами та атаками дронів по цивільних.

Колишній радник Білого дому Пітер Раф підкреслив, що «Росія і так уже кинула на Україну всю свою звичайну зброю».

«Поки Путін не бажає використовувати зброю масового ураження, яка має свої наслідки, у нього немає срібної кулі в запасі», — заявив Раф.

Аналітик Томас Егер також не очікує різкої ескалації.

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«Війна вже ведеться на дуже високому рівні і не може раціонально загострюватися горизонтально і вертикально в даний час. Росія вже масовано атакувала Україну раніше і продовжить це робити», — заявив Єгер.

Однак експерт Густав Грессель допускає, що РФ спробує влаштувати показові авіаудари.

«Російська пропаганда намагається максимально применшити інцидент. Наразі незрозуміло, як розподілено 40 постраждалих літаків і що означає „удар“: є широкий діапазон, від легкого пошкодження до повного знищення», — заявив експерт.

Операція «Павутина»

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

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Згодом експерти оцінили, скільки часу та коштів знадобиться Росії для відновлення втрат у стратегічній авіації. Тим часом військові аналітики припустили, скільки бомбардувальників залишилося у РФ після операції «Павутина».

За повідомленнями ЗМІ, секретна операція України, в результаті якої було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ, викликала неабияке занепокоєння як у Володимира Путіна, так і в президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Україна «не має карт у цій війні».

Згодом у Путіна прокоментували українські атаки на стратегічну авіацію РФ.