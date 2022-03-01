Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи російським банкам

Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії.

Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам.

Про це 1 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії", - пояснив він.

Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах — ні.