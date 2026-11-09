«Матиме дещо інші обриси»: Трамп натякнув на територіальні зміни України після мирної угоди

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення домовленостей Україна може мати інші територіальні обриси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю американського лідера програмі 60 Minutes на YouTube.

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Під час розмови журналіст нагадав Трампу, що той обіцяв домогтися завершення війни в Україні, однак бойові дії досі тривають. У відповідь ведучий запитав, що саме заважає сторонам досягти мирної домовленості.

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Американський президент назвав однією з головних перешкод особисту неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним.

«Ненависть між Зеленським і Путіним… Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладання угоди», — заявив Трамп.

Журналіст також поцікавився, кому з двох лідерів — Володимиру Зеленському чи Путіну — Трамп довіряє більше. Прямої відповіді на це запитання президент США не дав. Натомість він заявив, що підтримує хороші відносини з обома.

Трамп також згадав про майбутню зустріч, імовірно, маючи на увазі переговори за участі України, США та Росії, заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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За словами американського президента, саме його участь є визначальною для завершення війни. Коли журналіст зауважив, що неприязнь Зеленського до Путіна можна зрозуміти, адже саме Росія розпочала вторгнення в Україну, Трамп відповів, що ситуація має складну передісторію.

Він згадав про першу зустріч лідерів і заявив, що тоді Росія нібито зіткнулася з проявом неповаги.

«Ну, це зрозуміло, але все це було дуже-дуже… Коли у них відбулася перша зустріч, Росія зіткнулася з виявом великої неповаги. Тому я не нічого нічого говорити… За всі чотири роки мого президентства ця війна так глав не хотіла б. І вона ніколи б не почалася», — сказав Трамп.

Окремо ведучий запитав американського президента, чи не припускає він, що Путін намагається його обдурити та затягує переговори. Трамп відкинув таку можливість.

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Журналіст також звернув увагу на те, що попри заяви про наближення миру саме російська сторона, схоже, залишається перешкодою для припинення війни. У цьому контексті він згадав про припинення американської допомоги Україні та домовленості щодо постачання дизельного пального з Росії.

У відповідь Трамп наголосив, що вважає свою політику щодо Москви жорсткою. Він нагадав про запроваджені санкції та торговельні обмеження.

«Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я… Подивіться, що я зробив з ними в торгівлі, які санкції ввів і все інше… Я не знімав санкції з дизельного палива. Я дозволив Росії постачати не нам, а всьому світу тисячі і тисячі барелів нафти і дизельного палива, які мав потребу…», — заявив президент США.

Він також згадав про військову підтримку України та протиставив її допомозі, яку надавали за попередньої адміністрації. За словами Трампа, він передавав Києву протитанкове озброєння, зокрема тисячі одиниць відповідних засобів.

Під час інтерв’ю журналіст зауважив, що нині Україна отримує озброєння від європейських партнерів. Трамп уточнив, що США продовжують постачати зброю, однак тепер за неї платить Європа.

«Я передаю зброю Європі, продаю її за повною ціною, і вони нам платять», — пояснив глава Білого дому.

Він також розкритикував рішення попередньої адміністрації виділити Україні 350 млрд доларів. На думку Трампа, фінансові можливості для підтримки Києва має насамперед Європа.

«Більше того, мені було дуже шкода, що Байден виділив Україні 350 млрд доларів, тому що я вважав це неймовірно дурним рішенням. У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив», — сказав він.

Водночас Трамп визнав, що українці продемонстрували рішучість у використанні західного озброєння та здатність протистояти російським військам.

«І, до речі, в України вистачило мужності використовувати цю зброю, бо для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою», — додав президент США.

Говорячи про перспективи мирної угоди, американський лідер знову заявив, що домовленості можуть бути досягнуті вже невдовзі.

Ведучий запитав, чи очікує Трамп, що результатом переговорів стане збереження вільної та незалежної України. У відповідь президент США припустив, що після завершення війни країна може мати інші територіальні межі.

«Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це відбудеться. У результаті Україна матиме дещо інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не мало бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не розпочалася», — заявив Трамп.

Водночас він не пояснив, які саме зміни кордонів має на увазі та на яких умовах, на його думку, може бути укладена мирна угода.

Ще однією темою розмови стала ситуація з обмеженням швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield для України.

Журналіст запитав Трампа, хто контролює роботу цих систем у зоні бойових дій — американський президент чи мільярдер Ілон Маск.

Глава Білого дому заявив, що не володіє інформацією про причини можливого обмеження та заперечив власну причетність до цього рішення. Він також висловив сумнів, що відповідальність за нього лежить на Маску.

«Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили», — підсумував Трамп.

Раніше повідомлялося, що після 9-місячної паузи делегації України, США та Росії готуються сісти за стіл переговорів в Абу-Дабі.

Ми раніше інформували, що у Вашингтоні обговорюють можливість повернення до формату безпекового діалогу з Москвою, який фактично перестав діяти після окупації Криму.

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