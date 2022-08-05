"Мавзолей Путіна": Данілов розповів про проєкт у російській РНБО та його суть

В Апараті Ради нацбезпеки Росії є проєкт під умовною назвою "мавзолей Путіна". Йдеться про 86 осіб, які впливають на політику владної верхівки.

Війна – це не тільки кулі й снаряди, а й медіа, енергетика, продовольство та інші сфери.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов написав у Мережі 5 серпня.

"Війна – не тільки кулі й снаряди, це медіа, енергетика, продовольство, інші сфери. В Апараті РНБО є проєкт під умовною назвою "мавзолей Путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику Кремля. Хто б не прийшов після Путіна – "колективний Путін" нікуди не зникне", – йдеться в заяві.

Данілов також написав, що в сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними й закритими. Наразі Україна не знає, з ким на терититорії РФ вестиме фінальні перемовини.

"Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки що багато. Вас тут не буде, це наша земля", – наголосив секретар української РНБО.

Нагадаємо, керівник британської служби зовнішньої розвідки Мі6 Річард Мур заявив, що у Кремлі зростає відчай через втрати у війні, і росіянам не вдасться її виграти.

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