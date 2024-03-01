Майбутні вибори президента США: Трамп прагне відкласти суд щодо секретних документів до волевиявлення

Колишній президент США Дональд Трамп закликав суддю, який розглядає кримінальну справу щодо його федеральних секретних документів у Флориді, відкласти судовий процес до виборів 2024 року в рамках спроби відкласти розгляд кримінальних справ до тих пір, поки він не отримає шанс знову виграти Білий дім.

Про це пише The Hill.

Очікується, що окружний суддя США Ейлін Кеннон надасть оновлений розклад під час слухання в п’ятницю, і багато спостерігачів з правових питань очікують, що вона відкладе початок судового розгляду, який запланований на 20 травня.

Кеннон попросила обидві сторони надати оновлені пропозиції перед початком розгляду, який мав відбутися в четвер.

«Як провідний кандидат на виборах 2024 року президент Трамп рішуче заявляє, що справедливий судовий розгляд не може бути проведений цього року відповідно до Конституції», — написали адвокати Трампа в судових документах.

Як альтернативу Трамп запропонував дату початку 12 серпня, але стверджував, що цього року він не зможе отримати справедливий суд.

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який прагнув поспішно притягнути Трампа до суду, тепер вимагає, щоб суд розпочався 8 липня.

Хоча Сміт чітко не пов’язував свою потребу в швидкості з майбутніми виборами, Трамп може припинити обидва переслідування спецпрокурора, якщо він займе Білий дім, а потім помилує себе або звільнить Сміта.

Трампа звинувачують за 40 пунктами, зокрема, йдеться про неправильне поводження з секретними документами після того, як він покинув Білий дім, і в спробі перешкодити уряду отримати ці записи. Він не визнав своєї провини.

Кеннон, призначена Трампом, у листопаді відхилила прохання колишнього президента перенести травневу дату суду. Але тоді суддя оголосила, що скличе нараду щодо розкладу на 1 березня.

"У зв’язку з наближенням цієї дати Трамп і прокуратура мають намір розпочати суперечку з високими ставками, яка може визначити, чи постане колишній президент перед судом напередодні виборів 2024 року", - пише видання.

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У п’ятницю Кеннон зіткнеться з призначенням дати судового розгляду, розглядаючи інші справи Трампа, включно з кримінальним процесом щодо його замовчування, який розпочнеться в Нью-Йорку, і визначаючи розклад досудових справ, що залишилися.

Ці проблеми включають декілька клопотань Трампа про закриття справи на підставах, зокрема президентської недоторканності та вибіркового судового переслідування, а також тяглі суперечки про те, як керувати різними секретними матеріалами, що стосуються справи.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в межах справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

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