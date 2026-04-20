Майбутній прем’єр Угорщини звернувся до Зеленського: про що попросив

Петер Мадяр / © Associated Press

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням відновити роботу нафтопроводу «Дружба», якщо він перебуває у придатному стані. Політик наголосив, що це питання не має ставати інструментом тиску.

Про це він заявив під час прессконференції, передає Telex.

Петер Мадяр повідомив, що угорська сторона має інформацію про можливість відновлення прокачування найближчими днями. Він нагадав, що раніше Віктор Орбан анонсував відновлення транспортування нафтопроводом «Баратшаг» (угорська назва «Дружби») на минулий понеділок, проте цього не сталося.

Він підкреслив, що питання енергопостачання є критично важливим, заявивши президентові України: «Це не гра».

За словами політика, він не знайомий з Володимиром Зеленським особисто і вони ще не мали розмов. Проте він наголосив, що ані Угорщина, ані Європейський Союз не вдаватимуться до шантажу, і закликав до аналогічного підходу з боку України.

«Це як запрошення на вечерю. Я приймаю, а потім починаю шантажувати, кажучи, що якщо це не лекшо (лечо), то я зроблю це і це», — заявив Мадяр.

На завершення він ще раз закликав українську сторону відкрити «Дружбу», якщо є така технічна можливість.

Конфлікт через «Дружбу» — останні новини

Нагадаємо, трубопровід, який транспортує російську нафту через Україну до Центральної Європи, не працює від січня, коли його пошкодив удар російського безпілотника.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина розблокує кредит ЄС на 90 млрд євро після відновлення постачання нафти через «Дружбу». Він додав, що позиція Угорщини залишається незмінною: «немає нафти — немає грошей».

До того ж Петер Мадяр заявляв, що постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» може відновитися наступного тижня після багатомісячної перерви. За його словами, голова MOL Жолт Гернаді відвідає Росію наступного тижня, щоб обговорити постачання нафти.