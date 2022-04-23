Майбутній візит генсека ООН до України та підтримка США ЗСУ: п'ять головних подій ночі 23 квітня 2022

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П'ять головних подій ночі 23 квітня 2022:
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде до України 28 квітня 2022 року. Згідно з повідомленням, Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Читати далі –>
- Російські війська під час атаки на Маріуполь могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер. Читати далі –>
- Війська РФ продовжують атакувати "Азовсталь" у Маріуполі попри наказ російського президента Володимира Путіна про припинення обстрілів, що може свідчити або про втрату російським президентом контролю над своєю армією або про його чергову спробу всіх обдурити. Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Читати далі –>
- 26 квітня 2022 року на німецькій авіабазі "Рамштайн" відбудеться зустріч, яка буде присвячена питанню оборонних потреб України. Участь у заході вже підтвердили понад два десятки країн, і їх перелік може розширитися. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Читати далі –>
- США роблять усе можливе для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням і озброєнням. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. "Ми продовжуємо надавати Україні все, що можемо зараз у плані допомоги, забезпечення та зброї. Це відбувається навіть у цей момент, коли ми спілкуємося тут",- зауважив офіційний представник оборонного відомства США. Читати далі –>
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