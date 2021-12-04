Майбутня розмова Байдена та Путіна про Україну й заява Кулеби: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден розраховує протягом довгої розмови із главою російської держави Володимиром Путіним обговорити ситуацію навколо України. Читати далі –>
- Москва має робити кроки щодо зниження напруженості в районі російсько-українського кордону. Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі Читати далі –>
- РФ не повинна впливати на рішення НАТО щодо розширення Альянсу. Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі Читати далі –>
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Читати далі –>
- Україна запропонувала союзникам та партнерам на Заході широкий пакет для стримування РФ, який включає політичний, економічний та безпековий компоненти. Про це заявила посол у США Оксана Маркарова Читати далі –>