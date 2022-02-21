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Майбутня зустріч Байдена та Путіна та рух російської військової техніки у Криму. П'ять новин, які ви могли проспати

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Майбутня зустріч Байдена та Путіна та рух російської військової техніки у Криму. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, а вони погодилися. Читати далі –>
  • Президент Байден дав принципову згоду на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним після намічених на цей тиждень переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Читати далі –>
  • РФ відріжуть від міжнародних фінансових ринків та позбавлять доступу до основних експортних товарів Заходу, якщо вона нападе на Україну. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Читати далі –>
  • У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Читати далі –>
  • Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову щодо шляхів урегулювання напруженості, спричиненої військовою ескалацією РФ поблизу України. Читати далі –>

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