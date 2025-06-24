Майбутнє допомоги США Україні: як НАТО уникає "незручної" для Трампа теми

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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На тлі повномасштабної війни в Україні цьогорічний саміт НАТО в Гаазі, що розпочався у вівторок, 24 червня, прагне продемонструвати єдність Альянсу. Проте за лаштунками європейські чиновники усвідомлюють складність ситуації: адміністрація президента США Дональда Трампа не виявляє бажання надавати нову військову допомогу Києву, а вже затверджені раніше постачання зброї часів адміністрації Байдена закінчуються.

Про це пише The Washington Post.

Роль Зеленського та Трампа на саміті

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року президент України Володимир Зеленський був VIP-гостем на самітах НАТО. Однак цього року його роль намагаються зменшити, щоб уникнути невдоволення Трампа.

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Навіть його зустріч із Зеленським, яку Трамп раніше, «ймовірно», підтвердив репортерам дорогою до Гааги, НАТО намагається максимально приховати від публічності, враховуючи «іноді вибухову зневагу Трампа до українського лідера».

Зустріч Ради НАТО з Україною відбудеться у вівторок ввечері на рівні міністрів закордонних справ, а не лідерів держав. Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з Зеленським і лідерами Євросоюзу ще до прибуття Трампа.

«Наші друзі серед країн НАТО розуміють делікатність ситуації та намагаються зробити все можливе, щоб забезпечити присутність України на саміті, водночас уникаючи антагонізму з Трампом», — зазначив голова Комітету Верховної Ради України з закордонних справ Олександр Мережко.

Загроза припинення допомоги та наслідки

Видання наголошує: якщо переговори Вашингтона з Росією зайдуть у глухий кут, а Трамп не виявить бажання змусити Росію до припинення вогню, припинення пакетів озброєнь зі США змінить ситуацію на полі бою не на користь України. Це також посилить тиск на європейських союзників, щоб вони заповнили прогалини.

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Рютте, відповідаючи на припущення, що Україна відійшла на другий план, наполягав, що це одне з ключових питань саміту. Однак, зазначає видання, найбагатший і найпотужніший член НАТО — США — «явно вагається або, можливо, вже вирішив відрізати Київ».

Питання про те, що станеться, коли американська допомога закінчиться, було затьмарене обіцянкою НАТО щодо значного збільшення військових витрат, чого вимагав Дональд Трамп, а також ударами США по Ірану.

Пошук альтернативи

Українські посадовці сподіваються, що Володимир Зеленський зможе переконати президента Трампа в Гаазі щодо своєї пропозиції про закупівлю великого пакету американського озброєння, зокрема систем ППО. Приватно європейські чиновники також обговорювали можливість фінансування майбутніх постачань американської зброї.

«Існують ідеї, як ми можемо зробити це таким, що працює для всіх», — сказав один з європейських чиновників, додавши, що «зелене світло» також залежатиме від «примх президента».

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Він описав чиновників адміністрації Трампа як тих, хто «неохоче робить великі кроки, які, на їхню думку, можуть розлютити Кремль і зірвати амбіції Трампа щодо мирних переговорів або зближення з Москвою».

Нагадаємо, питання військової допомоги від Сполучених Штатів є ключовим для подальшої оборони. Нещодавно стало відомо про розмороження військової допомоги від США та нові умови її надання.