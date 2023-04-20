"Майбутнє України – в НАТО": Столтенберг заявив про згоду всіх членів Альянсу і назвав умову

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 20 квітня в Києві, що всі члени блоку погоджуються – майбутнє України в Альянсі, однак зараз головна мета – забезпечити перемогу у війні.

Про це Столтенберг сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

Генсек Альянсу висловив сподівання, що на саміті у Вільнюсі влітку члени НАТО знову візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, а також підтвердять зобов’язання продовжувати надавати суттєву військову підтримку державі.

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Столтенберг також очікує на погодження участі в саміті Зеленського, і що президент порушить там питання членства України в Альянсі та питання гарантій безпеки.

"Майбутнє України – в євроатлантичній родині. Майбутнє України ­– в НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються з цим", – заявив генсек організації.

"У той же час головна мета Альянсу, союзників по НАТО зараз полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України, тобто гарантувати, що Україна й надалі буде суверенною, незалежною демократичною державою в Європі. Тому що це єдиний спосіб також мати змістовну дискусію щодо майбутнього членства України", – сказав Столтенберг.

Він додав, що в цьому контексті основний акцент – на військовій підтримці України.

"Двері НАТО залишаються відчиненими. І те, що ми робимо, підтримка, яку ми надаємо Україні, робить можливим майбутнє членство України", – зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" Столтенберг прибув до Києва. Його 20 квітня спершу помітили на Михайлівській площі столиці, де генсек НАТО вшановував памʼять загиблих українських військових.

Столтенберг провів зустріч із Зеленським. За їх підсумками президент України повідомив, що сторони обговорили чотири головні питання: майбутній "Рамштайн", постачання озброєння й техніки, саміт НАТО у Вільнюсі і гарантії безпеки для держави.

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