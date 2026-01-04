Майбутнє України та доля Мадуро - експерт сказав, чи є зв'язок

Микола Княжицький / © Право на владу

Напад США на Венесуелу та затримання Ніколаса Мадуро не були пов’язані з боротьбою за нафту і не матимуть прямого впливу ні на світові ціни на енергоносії, ні на перебіг війни Росії проти України. Вирішальним чинником для майбутнього України залишається стан російської економіки та підтримка західних союзників.

Про це розповів журналіст і народний депутат України Микола Княжицький Еспресо.

За його словами, Венесуела нині видобуває лише близько 1% світової нафти, що в рази менше, ніж Росія. Тому навіть повний контроль над венесуельським нафтовидобутком не здатен суттєво вплинути на глобальний ринок.

Княжицький наголошує, що хоча Венесуела й володіє значними запасами нафти, їхнє освоєння потребує десятків років і сотень мільярдів доларів інвестицій, тож швидкого ефекту очікувати не варто. У короткостроковій перспективі повалення режиму Мадуро не змінить ані цін на нафту, ані хід російсько-української війни.

Натомість ключову роль, за його оцінкою, відіграє критичний стан економіки Росії, виснаженої війною та міжнародними санкціями. Кремлю дедалі складніше фінансувати бойові дії, закупівлю озброєнь і підтримку військово-промислового комплексу.

«Наступний рік фактично стає останнім, коли Росія ще може більш-менш безболісно для власного суспільства продовжувати війну», — зазначає Княжицький, додаючи, що російські еліти вже усвідомлюють безперспективність як війни, так і ізольованого існування країни.

На його переконання, майбутнє України не залежить від долі венесуельського диктатора, а від того, як держава захищає себе на полі бою та наскільки послідовною залишається допомога з боку Європейського Союзу.

Водночас захоплення Мадуро він називає показовим сигналом для авторитарних режимів: жоден диктатор не може почуватися захищеним, якщо знищує демократію та стає перешкодою для інтересів інших держав.

«Україна може бути сильною і незалежною лише за умови побудови потужного демократичного суспільства та інтеграції до демократичного Європейського Союзу», — підсумував Княжицький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що операція зі захоплення Ніколаса Мадуро планувалася місяцями й американські спецпризначенці тренувалися на точній копії його резиденції.