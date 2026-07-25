Майбутнє України здивує світ: генерал США озвучив свій прогноз

Бен Годжес / © Getty Images

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Після завершення нинішньої війни Україна в багатьох аспектах стане схожою на Ізраїль, який десятиліттями живе в умовах постійної воєнної загрози.

Таку думку в коментарі DW висловив відставний американський генерал, колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес.

Під час розмови він також розкритикував президента США Дональда Трампа за, на його думку, хибне сприйняття України як держави, яка лише просить про допомогу.

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«Україна допомагає країнам Перської затоки захищатися від іранських безпілотників. І вони, ймовірно, будуть підтримувати українську оборонну промисловість за рахунок саудівських грошей та грошей Еміратів для придбання українського оборонного потенціалу, хоча американський президент сказав, що нам від них нічого не потрібно», — зазначив Годжес.

За словами генерала, Росія не лише не здатна перемогти Україну, а й дедалі більше втрачає свої позиції.

«Росія не тільки не може перемогти Україну, але й рухається в неправильному напрямку», — наголосив він, згадавши про втрати російської армії, ситуацію на фронті та українські удари по військових об’єктах у тилу РФ.

На думку Годжеса, майбутня система безпеки України має ґрунтуватися на потужному оборонно-промисловому комплексі, ефективній мобілізації та високій готовності суспільства до захисту держави.

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«Я думаю, що майбутнє України, її гарантія безпеки полягає в тому, щоб стати схожою на Ізраїль, маючи масивну оборонну промисловість, маючи дуже ефективну швидку мобілізацію і все суспільство, яке повністю підтримує оборону», — каже Годжес.

Він також припустив, що після завершення війни українська розвідка, зокрема Головне управління розвідки, може розшукувати російських воєнних злочинців по всьому світу.

«Українська розвідка, зокрема ГУР, в майбутньому полюватиме по всьому світу на російських воєнних злочинців, як свого часу полював на колишніх нацистів ізраїльський Моссад», — заявив генерал.

Раніше повідомлялося, що у ГУР опублікували перехоплення, в якому російські військові свідомо наказували вбивати цивільних в Донецькій області.

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Ми раніше інформували, що російський генерал боягузливо завершив розмову з журналістами після того, як його запитали про скоєні ним воєнні злочини.

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