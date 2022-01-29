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Майбутнє засідання Радбезу ООН про Україну та переговори політиків про російську агресію: п'ять новин, які ви могли проспати

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Майбутнє засідання Радбезу ООН про Україну та переговори політиків про російську агресію: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться у понеділок, 31 січня, попри небажання Росії. Читати далі –>
  • РФ не може ветувати розгляд на засіданні Ради Безпеки ООН питання агресії проти України, оскільки право вето не поширюється на процедурні моменти. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі. Про це повідомляє Reuters. Читати далі –>
  • Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що досі існують можливості запобігти масштабній агресії Росії проти України. Читати далі –>
  • Польський президент Анджей Дуда заявив, що суверенітет і безпека України є стратегічно важливими питаннями для Польщі. Читати далі –>

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