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"Майданчик для переговорів Росії та України підготовлений": МЗС Білорусі опублікувало фото

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"Майданчик для переговорів Росії та України підготовлений": МЗС Білорусі опублікувало фото

МЗС Білорусі

Очікується прибуття делегацій.

У понеділок, 28 лютого, на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять мають відбутися переговори України з Росією, які відбудуться.

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало фото місця проведення зустрічі делегацій  в Twitter.

Фото: twitter.com/BelarusMID / ©
Фото: twitter.com/BelarusMID

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні перемовин президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Прем'єр Британії пообіцяв підтримку Україні.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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