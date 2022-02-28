"Майданчик для переговорів Росії та України підготовлений": МЗС Білорусі опублікувало фото

"Майданчик для переговорів Росії та України підготовлений": МЗС Білорусі опублікувало фото

Очікується прибуття делегацій.

У понеділок, 28 лютого, на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять мають відбутися переговори України з Росією, які відбудуться.

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало фото місця проведення зустрічі делегацій в Twitter.

Фото: twitter.com/BelarusMID

"Майданчик для переговорів Росії та України в Білорусі підготовлений, очікується прибуття делегацій", - йдеться в повідомленні відомства.

Напередодні перемовин президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Прем'єр Британії пообіцяв підтримку Україні.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.