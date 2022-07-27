"Має бездоганну репутацію": Подоляк пояснив, чому Зеленський запропонував на посаду генпрокурора Костіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін виявився оптимальним кандидатом на посаду генпрокурора і зможе оптимізувати роботу відомства.

За словами радника голови ОП, як юрист, Костін має бездоганну репутацію в професійному середовищі.

Про це Подоляк зазначив у наданому ЗМІ коментарі, пише "Укрінформ".

"Пан Костін виявився оптимальним кандидатом, який у досить складному становищі дійсно зможе оптимізувати роботу прокуратури. Як законодавець та голова профільного комітету, він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня", – пояснив радник голови президентського офісу.

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Він додав, що у Костіна "немає натяку на об’ємну токсичність" і про нього добре відгукуються колеги по сесійній залі та представники країн-партнерів.

Подоляк також запевнив, що новоспечений генпрокурор є системним гравцем, прагматичною людиною та "юридичним перфекціоністом".

"Менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи. До речі, саме ці риси – професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив у пана Костіна в рамках спільної роботи в переговорній групі. Саме тому президент зупинився на його кандидатурі", – зауважив радник керівника ОП.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Костіна на посаду генпрокурора. Він – нардеп від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань правової політики.

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