Має бути коректна поведінка: Зеленський вимагає звільнити скандального заступника голови МВС

Президент висловив переконання, що Гогілашвілі вже сам написав заяву про звільнення.

Президент України Володимир Зеленський вимагає звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ через скандал на блокпосту в зоні ООС.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі глави держави.

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"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу", — написав президент.

Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Президент висловив переконання, що відповідна заява вже написана самим заступником.

"Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", — підсумував він.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.