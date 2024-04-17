"Має бути не гіршим за угоду з Ізраїлем": Єрмак про майбутній безпековий договір між Україною та США

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками робочої наради щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки наголосив, що майбутній договір про співробітництво у галузі безпеки між Україною та США має бути не гіршою за меморандум між Америкою та Ізраїлем, який отримує ефективну допомогу в разі загрози з боку Ірану.

Про це він написав у Telegram.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод. Обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні", - розповів він.

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На нараді були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни.

Андрій Єрмак додав, що з американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди.

"Ми узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО.

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