"Має бути верховенство права": Блінкен прокоментував справу Порошенка

Також Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти розбіжності заради національних інтересів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України заявив, що не може "докладно коментувати" справу, у якій фігурує п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це передає Голос Америки.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи, я можу сказати: дуже важливо, щоб у будь-яких справах – у цій справі чи іншій – було забезпечене незалежне судочинство, верховенство права. Не може бути фаворитів і переслідуваних. Щоб це були рівні правила для всіх", — наголосив держсекретар.

На брифінгу з очільником МЗС Дмитром Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти розбіжності заради національних інтересів. Він нагадав, що мета Кремля — дестабілізація та розпад нашої держави.

"Не дозволяйте Москві розділити вас. Лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності задля національних інтересів. Потрібно працювати разом, щоб підготуватися до важких днів", — наголосив він.

Нагадаємо, що президент Зеленський записав термінове звернення до українців.

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