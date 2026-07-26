«Має бути достатньо лінивим»: історик Грицак окреслив портрет наступного президента України

Ярослав Грицак

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Наступний президент України повинен вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої власної думки.

Про це заявив історик і публічний інтелектуал Ярослав Грицак в інтерв’ю LIGA.net.

«Перш за все він (наступний президент — Ред.) має бути достатньо лінивий. Ну, не тільки як Ющенко, який повністю відсторонився. Лінивий для того, щоб краще працювало оточення», — сказав Грицак.

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Ведуча поставила запитання про те, яким має бути управлінський стиль наступного президента України, щоб рухатися в бік міцних інституцій. Грицак відповідає, що майбутній лідер повинен:

вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої власної думки;

давати командувати та працювати своїй команді, а не перебирати усю славу й відповідальність лише на себе.

«Він має оточити себе людьми, які мудріші за нього і який не боїться привласнювати думки. А вони це нормально сприймають. Не йдеться про особисте его, йдеться про певні розв’язки», — зазначив історик.

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«Поки що я бачу, що всі розв’язки робить сам Зеленський. Часом йому вдається, часом — ні. Або його найближче оточення. Але ті експерти, яких я знаю — а це добрі експерти — вони поза владою», — сказав історик.

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На його думку, ключове для президента — не перебирати на себе всю славу, не брати всю відповідальність.

«Вміти оточити себе людьми, які мудріші за тебе, але яких ти хочеш слухати й рішення яких ти не соромишся приймати часом навіть за свої», — підсумував історик Грицак.

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