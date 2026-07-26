ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

«Має бути достатньо лінивим»: історик Грицак окреслив портрет наступного президента України

Історик Грицак назвав, що найголовніше для наступного президента України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Ярослав Грицак

Ярослав Грицак

Наступний президент України повинен вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої власної думки.

Про це заявив історик і публічний інтелектуал Ярослав Грицак в інтерв’ю LIGA.net.

«Перш за все він (наступний президент — Ред.) має бути достатньо лінивий. Ну, не тільки як Ющенко, який повністю відсторонився. Лінивий для того, щоб краще працювало оточення», — сказав Грицак.

Ведуча поставила запитання про те, яким має бути управлінський стиль наступного президента України, щоб рухатися в бік міцних інституцій. Грицак відповідає, що майбутній лідер повинен:

  • вміти оточувати себе людьми, які мудріші за нього самого, і не боятися їхньої власної думки;

  • давати командувати та працювати своїй команді, а не перебирати усю славу й відповідальність лише на себе.

«Він має оточити себе людьми, які мудріші за нього і який не боїться привласнювати думки. А вони це нормально сприймають. Не йдеться про особисте его, йдеться про певні розв’язки», — зазначив історик.

Водночас Грицак оцінив нинішню модель ухвалення рішень у нинішнього президента Володимира Зеленського

«Поки що я бачу, що всі розв’язки робить сам Зеленський. Часом йому вдається, часом — ні. Або його найближче оточення. Але ті експерти, яких я знаю — а це добрі експерти — вони поза владою», — сказав історик.

На його думку, ключове для президента — не перебирати на себе всю славу, не брати всю відповідальність.

«Вміти оточити себе людьми, які мудріші за тебе, але яких ти хочеш слухати й рішення яких ти не соромишся приймати часом навіть за свої», — підсумував історик Грицак.

Раніше у Зеленського розповіли, що на вибори у 2026 році точно сподіватися не варто.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
373
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie