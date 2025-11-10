"Має козир": політолог пояснив, як Трамп може натиснути на Путіна

Путін і Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп має сильний козир, щоб натиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це «24 Каналу» розповів політолог Петро Олещук, зауваживши, що теперішній підхід Трампа щодо Росії не надто ефективно працює.

«Можливо, президент США не усвідомлює логіку Кремля. Вони готові багато чим пожертвувати заради своїх імперських амбіцій. Путін досі вважає, що всіх переможе, і не збирається йти на угоду», — сказав він.

«Вже була в ЗМІ інформація, що Трамп хотів серйозно поговорити з Путіним про економіку та торгівлю, а той почав читати історичну лекцію про Рюрика. Це ж невипадково. Економічний тиск — не те, чим можна досягти швидкого результату з Путіним», — вважає Олещук.



Втім, як зазначає експерт, президент США має інші важелі впливу на Путіна. Власне він їх вже застосовував - коли йшлося про можливу передачу Україні ракет Tomahawk, то "росіяни аж забігали".

"Тут Путін реагує значно жвавіше. І це просто на саму згадку. Це вже безпекове питання та питання військового престижу. Росіяни одразу забігали як таргани, коли ця інформація з'явилася", – сказав політолог.

Разом з тим, за його словами, Трамп досить швидко перестав розвивати тему з "Томагавками". Але якраз приліт цих ракет ближче до Москви був би чудовим аргументом, аби Путін сів за переговори.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін назвав нові запроваджені 22 жовтня санкції США проти його країни «недружнім актом» і спробою тиску, яка не сприяє зміцненню російсько-американських відносин.

Своєю чергою Зеленський заявляв, що санкції США, запроваджені президентом Дональдом Трампом, є прямим сигналом Путіну: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї. Зеленський пояснив, що Трамп таким чином показує Путіну, що «вікно відкрито», натякаючи на можливе передавання Києву ракет «Томагавк» у разі відмови від перемовин.