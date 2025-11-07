“Має кілька проблем, про які не хочу знати”: Трамп нахвалював Орбана в Білому домі

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі в Білому домі із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нахвалював свого угорського друга. Американський президент назвав Орбана «дуже впливовою людиною» та заявив, що в Угорщині «немає злочинності» на відміну від інших країн.

Про це Трамп заявив під час обіду з Орбаном, який передував переговорам.

Нестримні компліменти Трампа

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп не стримував похвали на адресу угорського прем’єра. Президент США підкреслив, що Орбан є сильною фігурою, яку цінують у його країні, а також звернув увагу на його успіхи в міграційній політиці.

«Європа зробила величезні помилки щодо імміграції, Орбан не зробив цих помилок», — заявив Трамп.

Він також додав, що прем’єр-міністр Угорщини є «дуже впливовою людиною, і його люблять». Водночас він підкреслив відсутність серйозних проблем в Угорщині.

«У нього немає злочинності, немає таких проблем, як у деяких країнах. Ймовірно, у нього є кілька проблем, про які я не знаю, можливо, про які не хочу знати», — додав Трамп.

Він також заявив, що Орбана «поважають усі, а деякі й люблять».

«Я і люблю, і поважаю його. Він буде дуже успішним на своїх майбутніх виборах», — зазначив президент США.

Головні теми переговорів: Україна та енергетика

Трамп підтвердив, що Україна буде однією з тем обговорень під час зустрічі з Орбаном. Серед ключових тем також обговорюватимуть енергетичну співпрацю.

Як відомо, угорський прем’єр намагатиметься випросити у президента США зробити виняток із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати дешеву російську нафту. Але Трамп уже попередив, що має намір відмовити Орбану.

Водночас лише за кілька годин до зустрічі Трампа та Орбана в Білому домі угорська нафтопереробна компанія зробила неочікувану заяву. В Будапешті змінили риторику щодо російської нафти та повідомили, що знайшли альтернативні шляхи постачання енергоресурсів.