«Має побачити, що від цього залежить його життя»: експерт пояснив, як змусити Путіна до переговорів

Путін

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Диктатор Путін продовжує війну проти України, оскільки побоюється, що її завершення змусить його відповідати за скоєне. Водночас він сподівається, що зможе припинити бойові дії, не втративши життя та владу.

Про це в етері Еспресо заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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За словами експерта, Путін погодиться на переговори тоді, коли усвідомить, що від цього залежить його особисте виживання. Наразі російський диктатор, як вважає Їжак, переконаний, що продовження війни є необхідною умовою збереження його життя та влади.

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«Коли Путін піде на переговори? Коли він побачить, що від цього залежить його життя. Зараз його життя залежить від того, що він продовжує війну. Йому здається, що він не може зупинити війну, інакше йому доведеться відповідати за все, що він накоїв», — пояснив Їжак.

Експерт додав, що Путін розраховує на появу обставин, які дозволять йому завершити війну без загрози для власного життя та втрати влади.

Водночас Їжак припустив, що завершення війни може відбутися і за іншого сценарію. У Росії можуть з’явитися люди, готові забезпечити передачу влади та покласти всю відповідальність за наслідки війни особисто на Путіна. У такому разі переговорний процес можуть розпочати вже вони.

«Можливо, з’являться люди в Росії, які готові будуть забезпечити спадкоємність влади при передачі всієї провини за те, що відбулося, особисто на Путіна. Можливо, інші люди підуть на переговори», — зазначив експерт.

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На його думку, головне завдання — домогтися припинення війни, незалежно від того, хто саме з російського боку ухвалить відповідне рішення.

Їжак наголосив, що для наближення завершення війни необхідно змінити ситуацію на користь України та створити умови, за яких продовження бойових дій ставатиме дедалі невигіднішим для Росії.

«У будь-якому разі, щоб це наблизити, мають бути баланси. І має бути негативна для Росії динаміка і на фронті, у кілзоні, на землі та в повітрі», — наголосив експерт.

Раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Путін з Трампом хочуть «дотиснути» Україну.

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Ми раніше інформували, що диктатор Путін уже отримує політичні переваги від заяв Дональда Трампа про дизельну угоду з Росією.

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