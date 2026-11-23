Прапор Естонії / © Unsplash

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Удар України по російському суховантажу у Фінській затоці є наслідком самооборони від російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна, повідомляє ERR.

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За словами очільника естонського МЗС, подія не становила безпосередньої загрози для Естонії та не спричинила зростання військової небезпеки з боку Росії. Він запевнив, що підтримує постійний зв’язок із фінськими колегами та союзниками.

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Тсахкна повідомив, що на прохання Фінляндії до місця інциденту відправили корабель ВМС Естонії «Генерал Курвітс». Судно залучили до ліквідації пожежі.

«На прохання Фінляндії до району події було направлено корабель ВМС Естонії „Генерал Курвітс“. Корабель задіяний у гасінні пожежі», — розповів міністр.

Також дипломат провів розмову з очільницею МЗС Фінляндії Еліною Валтонен. За його словами, Естонія координує свої дії з північними союзниками та реагує на розвиток ситуації.

Тсахкна зауважив, що європейські держави дедалі відчутніше стикаються з наслідками війни Росії проти України. Інцидент у Фінській затоці він назвав черговим побічним ефектом російської загарбницької війни та української самооборони.

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«Україна має право захищатися», — підкреслив глава естонського МЗС.

Свою позицію висловив і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він повідомив, що обговорив інцидент у Фінській затоці з фінським колегою Петтері Орпо.

Міхал наголосив, що Естонія не дозволяла використовувати ані свій повітряний простір, ані морські води для атак по Росії. Водночас він пов’язав подію з російською агресією та підтвердив право України на самооборону.

«У нинішній ситуації важливо чітко нагадати факти. Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для завдання ударів по Росії. Ці події — наслідок агресивної війни Росії проти України. Україна має повне право захищатися від агресора».

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За словами естонського прем’єра, його фінський колега також наголосив на праві України захищатися від агресора.

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