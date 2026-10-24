«Має вплив»: Зеленський назвав країну, яка може змусити Путіна зупинити війну

Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має достатньо важелів впливу на Росію, щоб спонукати Кремль припинити війну проти України.

Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

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За словами Зеленського, Китай має значний економічний вплив на Росію, адже є для неї важливим ринком збуту. Саме тому Пекін, на думку українського президента, здатний вплинути на рішення Кремля.

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«Китай має вплив на Росію, адже є для неї реальним ринком збуту, а товарообіг між Росією та Китаєм, здається, є найбільшим. Тож, звичайно, Китай має вплив і може змусити Путіна припинити цю війну», — сказав президент.

Український лідер також прокоментував імовірну зустріч керівників Китаю, Сполучених Штатів і Росії. Зеленський зазначив, що наразі не знає, які саме питання можуть опинитися на порядку денному, якщо така зустріч відбудеться.

Водночас він чітко окреслив позицію України: жодні домовленості про майбутнє держави не можуть ухвалюватися без її участі.

«Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну. Для нас це непросто. Нам потрібні друзі, а не російські друзі», — підкреслив український лідер.

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Зеленський додав, що Україна завжди підтримувала багатосторонній формат переговорів. Київ також виступає за діалог із Російською Федерацією за посередництва Сполучених Штатів Америки та за підтримки європейських партнерів.

Президент наголосив, що Китай може відіграти важливу роль у припиненні війни, якщо справді прагне допомогти. Однак зміст можливої зустрічі лідерів йому наразі невідомий.

«Якщо Китай справді хоче допомогти, він може це зробити. Але я справді не знаю порядку денного їхньої зустрічі», — резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Росія може зосередити виробництво на двох-трьох найефективніших типах дешевих крилатих ракет, а закупівля готових комплектуючих у Китаї здатна пришвидшити їх складання.

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Ми раніше інформували, що Китай закликає відновити діалог і піти на взаємні поступки заради закінчення війни Росії проти України.

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