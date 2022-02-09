Має здати паспорт і носити електронний браслет: після внесення застави Чаус залишається під особистими зобов'язаннями

Має здати паспорт і носити електронний браслет: після внесення застави Чаус залишається під особистими зобов'язаннями

Досудове розслідування у справі Чауса завершено, суд розглядає матеріали.

За екссуддю Миколу Чауса внесено заставу в повному обсязі - 717 тис. 900 грн.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), пише "Інтерфакс-Україна".

"За Чауса внесено заставу в повному обсязі", - сказали у ВАКС.

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Зазначається, що після внесення застави Чаус залишається під особистими зобов'язаннями, зокрема повинен утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт і носити електронний браслет.

Досудове розслідування у справі Чауса завершено, суд розглядає матеріали.

Нагадаємо:

1 лютого 2022 року ВАКС ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом. Причина зміни запобіжного заходу полягає в тому, що загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців.

Колишнього суддю підозрюють у отриманні у 2016 році хабаря - 150 тисяч доларів. Гроші у Чауса знайшли у літрових банках, зокрема закопаних на обійсті. Але тоді судити суддю не встигли, Чаус виїжджає до Молдови, де просить політичного притулку. Врешті його не отримує, і вже навесні 2021 року суддю нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.

Суд постановив відпустити Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет | Новини України

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