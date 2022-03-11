Маємо амбіції позбутися енергетичної залежності від Росії – голова Євроради

У планах також – розробити конкретний план щодо енергетики на наступну зиму.

Голова Європейської ради Шарль Мішель анонсував плани позбутися енергетичної залежності від Росії, щоб можна було діяти відповідно до власних інтересів та цілей.

Про це він сказав під час свого виступу 11 березня.

Також читайте Останні зітхання Путіна: як ембарго на нафту і газ поховає російську економіку

"Є три важливі пункти, над якими ми хочемо працювати (щодо енергетики – ред.). Питання ціни і наслідки для сімей в усій Європі, а також наслідки для компаній; питання залежності, яке на сьогодні є дуже великим, особливо від Росії. Ми маємо амбіції позбутися цієї залежності, щоб ми могли діяти відповідно до наших найкращих інтересів та цілей. І, нарешті, є зобов'язання розробити конкретний план на наступну зиму", – розповів Мішель.

On #energy, we will work on three key areas:



First, prices and the impact on families and businesses in Europe.



Second, reducing our dependencies, especially on #Russia.



And third, preparing a concrete plan for next winter.#EUCO pic.twitter.com/oluC81qQN8 — Charles Michel (@eucopresident) March 11, 2022

Нагадаємо, 8 березня в Єврокомісії повідомили, що Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу, нафти та вугілля. Єврокомісія вже запропонувала план, як зробити Європу незалежною від викопного палива РФ.

Читайте також: