"Маємо бути готовими": у країні НАТО заявили про нову загрозу удару з боку РФ

Едгарс Рінкевичс / © Associated Press

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає ймовірності ескалації з боку Росії проти країн НАТО, проте вважає, що наразі Москва не має ресурсів для повномасштабного нападу на Альянс.

Про це латвійський лідер заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

«Ми маємо бути готовими. Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином», — сказав Рінкевичс.

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Він додав, що станом на сьогодні у Росії немає військ для здійснення повномасштабного вторгнення в будь-яку з країн НАТО. Також президент Латвії наголосив, що безпека Європи тісно пов’язана з Україною, адже досягти стабільного миру без європейського континенту неможливо. А інтеграція України до ЄС є прямим інтересом безпеки самого союзу.

Латвійський лідер додав, навіть якщо витрачати на оборону 5% ВВП, це не допоможе, якщо заводи не встигатимуть випускати зброю.

«Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю», — пояснив він.

Рінкевичс також оцінив шанси Європи захиститися самотужки, якщо США скоротять кількість своїх військ. За його словами, європейським країнам знадобиться багато часу та грошей на армію й техніку, щоб досягти рівня оборони США.

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«Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс», — підсумував президент Латвії.

Росія «пробиває» кордони НАТО — останні новини:

Нагадаємо, розвідки США та Європи попереджають, що Росія найближчим часом готує військові провокації проти Польщі та країн Балтії. Через постійні загрози та російські дрони у своєму небі Польща активно готується захищатися: там створюють великий армійський резерв і вже вчать цивільних діяти на випадок війни.

Також США кілька разів попереджали Польщу про можливу підготовку Росією збройної провокації, яка, за оцінками джерел, може статися вже протягом найближчих місяців.

До слова, Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію.

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