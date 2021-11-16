"Маємо діяти спільно проти гібридних атак": Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні

"Маємо діяти спільно проти гібридних атак": Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію на кордоні

Йшлося під час розмови і про кризу з мігрантами.

Безпекову ситуацію вздовж кордонів України та міграційну кризу в Білорусі обговорили напередодні ввечері український президент Володимир Зеленський та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про це розповіли 16 листопада у ТСН.Ранок.

Домовилися спільно діяти проти гібридних атак, повідомив Зеленський у своєму Twitter. У ЄС занепокоєні рухом і скупченням російських військ біля рубежів України. Там вважають, що від цих кремлівських маневрів намагається відвернути увагу світу Білорусь, створивши мігрантську кризу на кордоні з Польщею.

"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - розповів про розмову Володимир Зеленський.

Напередодні безпекові питання у Брюсселі зі своїми колегами обговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За підсумками переговорів глави МЗС Франції та Німеччини оприлюднили спільну заяву, в якій попердили Москву про серйозні наслідки у випадку нової спроби підриву територіальної цілісності України.

Новини світу: Володимир Зеленський та голова Європейської ради обговорили ситуацію вздовж кордонів України

Як повідомлялося, 15 листопада ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу. Однак сам п'ятий пакет санкцій ще не опубліковано. Невідомо і коли він почне діяти. тепер ЄС зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка, що сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

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