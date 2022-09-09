Маємо хороші новини з Євросоюзу: Зеленський розповів подробиці

Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашій державі. Дуже вагомо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 вересня.

"А по-друге, є рішення Ради ЄС про зупинення угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже від понеділка. І є й конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії", - зазначив він.

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Це, за словами Зеленського, вже захист Європи, це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору.

"Об’єднана Європа – це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається", - наголосив президент.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 9 вересня, у Києві обговорював цю тему з друзями України – президентом Латвії та прем’єр-міністром Польщі, які прибули з візитом.

"Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії та Польща. Навряд чи державу-терориста можна сприймати як джерело туризму чи якихось бізнес-візитів", - зазначив він.

Зеленський додав, що говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні.

"Маємо обов’язково прибрати бар’єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими", - резюмував президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розповів про новий план Путіна щодо України.

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